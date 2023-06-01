Сербия намерена добиваться признания выборов на севере Косова нелегитимными

Александр Вучич рассказал о работе по Косово с западными политиками.

Белград будет добиваться от международного сообщества признания выборов на севере Косова и Метохии незаконными и нелегитимными. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии сделал сербский президент Александр Вучич.

Нам предстоят нелегкие встречи, и важно постараться сохранить мир и стабильность. <...> Для нас важно, чтобы стало понятно, что выборы были нелегитимны. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что обстановка в сербских муниципалитетах на севере непризнанного региона Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда местный спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики самопровозглашенного региона пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, которые победили на выборах, которые бойкотировало сербское население.

В Сербии назвали красные линии по Косово.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић