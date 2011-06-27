Сербы вышли на протест на севере Косова из-за ареста местного жителя полицией

В непризнанном регионе вновь наблюдаются протестные настроения.

Несколько сотен мирных граждан сербского происхождения вышли на улицы в северной части города Косовска-Митровица, расположенного на севере Косова и Метохии, после ареста местного жителя полицейским спецназом, который остается подконтрольной структурой самопровозглашеннх властей непризнанного региона Косово.Сербы продолжают собираться около моста, который разделяет части на северную и южную. В первой преимущественно проживают сербы, в во второй - албанцы. Ранее стало известно о том, что задержанный является спортивным тренером по кикбоксингу. Его имя - Милан Миленкович. Напомним, что полиция в Косово задержала Радоша Петровича и Душана Обреновича, сербских жителей севера края. В настоящее время их обвиняют в применении насилия в отношении бойцов сил НАТО в ходе протестной акции, состоявшейся 29 мая. На кадрах видеозаписи митинга показано, что задержанные мирно сидели на земле перед строем военных Североатлантического альянса.

Вучич заявил, что не обсуждал с Зеленским санкции против России.

Фото и видео: Telegram / RT на Балканах, На видео видно