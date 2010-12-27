Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Американские политики борются за российскую оппозицию.

Сенаторы США призвали ввести санкции против Юрия Чайки и Александра Коновалова. Республиканец Марко Рубио и демократ Бен Кардин считают, что генеральный прокурор и министр юстиции России виновны в преследовании оппозиции. С просьбой ввести ограничения для айки и Коновалова сенаторы обратились к госсекретарю Майку Помпео. В обращении значатся еще девять подписей.

Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан говорится в тексте

В связи с этим политики надеются применить "Глобальный акт Магницкого". Акт о верховенстве закона подписан Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает ввод односторонних санкцийпротив российских должностных лиц, которых подозревают в преступлении против прав человека на родине. С 2016 года чиновники рассматривают возможность внедрить такой же акт и для других государств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский отказался проводить расследование по приказу США.

Фото: Piter.tv

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