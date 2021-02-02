Сенатор объяснил, зачем в России проводят незаконные акции

Андрей Климов прокомментировал акции протеста, которые прошли 23 и 31 января по регионам РФ.

Российский сенатор объяснил, зачем в стране проводят незаконные акции. По информации от главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова, эти мероприятия поддерживаются за пределами РФ. Они необходимы силам извне с "прицелом на сентябрьские выборы в Госдуму". Об этом спикер заявил на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Это все проводится с прицелом на сентябрьские выборы 2021 года….в пользу тех, кто считает нас своим противником Андрей Климов, российский сенатор

Климов уточнил, что оппоненты России обсуждают вопросы того, как можно ослабить влияние Москвы за счет разработки деструктивных мероприятий. Этим страны намерены добиться изменения политической системы РФ. Эксперт отметил, что комиссия СФ даст оценку всем событиям, которые происходят по регионам. Он добавил, что при необходимости сенаторы сделают "предложение законодательного характера".

В НАТО призвали готовиться к "агрессивным действиям" России.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"