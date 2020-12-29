Генсек призвал страны альянса увеличивать оборонный бюджет.

В НАТО призвали готовиться к "агрессивным действиям" России. В заявлении председателя военного комитета альянса Стюарта Пича говорится о призыве Йенса Столтенберга поддерживать оборонный потенциал государств, входящих в состав Североатлантического альянса, а также быть готовыми ответить на действия РФ.

Генеральный секретарь НАТО считает, что сторонникам следует увеличить собственные оборонные расходы, а также вкладывать средства в развитие боевых возможностей, обеспечивать готовность военнослужащих на возникающие внешние угрозы, включая терроризм и риски, связанные с Китаем.

Напомним, что ранее Столтенберг говорил о том, что непосредственная военная угроза со стороны России для НАТО отсутствует. Он уточнил, что Москва использует военную мощь в отношении соседних государств, таких как Грузия и Украина.

Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО.

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