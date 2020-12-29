В НАТО призвали готовиться к "агрессивным действиям" России. В заявлении председателя военного комитета альянса Стюарта Пича говорится о призыве Йенса Столтенберга поддерживать оборонный потенциал государств, входящих в состав Североатлантического альянса, а также быть готовыми ответить на действия РФ.
Генеральный секретарь НАТО считает, что сторонникам следует увеличить собственные оборонные расходы, а также вкладывать средства в развитие боевых возможностей, обеспечивать готовность военнослужащих на возникающие внешние угрозы, включая терроризм и риски, связанные с Китаем.
Напомним, что ранее Столтенберг говорил о том, что непосредственная военная угроза со стороны России для НАТО отсутствует. Он уточнил, что Москва использует военную мощь в отношении соседних государств, таких как Грузия и Украина.
Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все