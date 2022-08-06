Сенат одобрил законопроект о повышении потолка госдолга США

Документ поступает на подпись президенту США.

Американский сенат Конгресса США полного состава одобрил в четверг 1 июня правительственный законопроект о повышении потолка федеральной задолженности с целью предотвращения дефолта на территории страны. Пользователи социальных сетей могли в прямом эфире наблюдать заседание местных законодателей при помощи канала C-SPAN. Уточняем, что в поддержку инициативы высказались 63 члена верхней палаты Конгресса, а против было отдано 36 голосов.

Законопроект одобрен. председатель слушаний

Напомним, что вечером 31 мая данную инициативу также приняла Палата представителей полного состава. Далее документ о повышении лимита госдолга США будет отправлен лидеру Белого дома Джо Байдену на подпись. Американский президент ранее неоднократно призвал законодателей одобрить законопроект. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону государства будет выделено 886 миллиардов долларов, еще 121 миллиардов долларов - на медицинское обслуживание ветеранов, а 637 миллиардов долларов - на другие необоронные программы.

Белый дом заявил, что сделка о потолке госдолга не повлияет на финансовую помощь Киеву.

Фото и видео: YouTube / MSNBC