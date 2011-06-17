Шаланда Янг рассказала о переговорах между властями и законодателями США.

Американская администрация при президенте Джэ Байдене утверждает, что сделка администрации президента и конгрессменов от Республиканской партии США о повышении потолка государственного долга США не отразится на американской финансовой помощи Украине. Об этом во вторник 31 мая на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сообщила руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. СМИ хотели узнать у спикера о том, считает ли она, что достигнутая двухпартийная договоренность каким-то образом повлияет не способность страны выделять Вооруженным силам Украины финансовую поддержку.

Я не думаю. Шаланла Янг, сотрудница Белого дома

Чиновница добавила, что администрация лидера настоятельно призывает обе палаты Конгресса одобрить правительственный законопроект, который предусматривает повышение потолка федеральной задолженности 1 января 2025 года, а затем направить документ его на подпись президенту. Политики ждут от законодателей того, чо Палата представителей проголосует по инициативе в среду 31 мая. После этого документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится к Джо Байдену.

Белый дом не может подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television