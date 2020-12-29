Сенат США утвердил назначение Эврил Хейнс директором Нацразведки США

Женщина стала первой чиновницей, утвержденной американским Сенатом после избрания Байдена.

Сенат США утвердил назначение Эврил Хейнс директором Национальной разведки в администрации Джо Байдена. Трансляцию мероприятия в американском Конгрессе вел телеканал C-SPAN. Известно, что в верхней палате местного законодательного органа власти приняли кандидатуру, которую выдвинул новый президент. В поддержку Хейнс выступили 84 сенатора против 10.

Эврил Хейнс стала первым выдвинутым Джо Байденом кандидатом на пост в администрации Белого дома, которую утвердил Сенат. Также она является первой женщиной, которая будет руководить Нацразведкой страны.

Напомним, что Хейнс - выпускница Чикагского университета. Ранее она была заместителем директора ЦРУ, после - заместителем помощника президента по вопросам национальной безопасности. Приоритетом на посту главы Нацразведки чиновница считает противодействие Китаю.

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Видео: Youtube/PBS NewsHour