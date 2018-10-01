Расширенное пособие по безработице предусмотрено для 9,5 миллионов человек.

Сенат США одобрил план стимулирования экономики на 1,9 триллионов долларов. В поддержку законопроекта выступили 50 сенаторов, против проголосовало 49 законодателей.

Окончательный проект предполагает единовременные выплаты на общую сумму 400 миллиардов долларов. Каждый американец в среднем получит по 1,4 тысячи долларов. При этом в пакет также входят выплаты объемом 300 долларов в неделю.

Расширенное пособие по безработице предусмотрено для 9,5 миллионов человек. При этом 350 миллиардов долларов правительство направит местным органам власти в качестве поддержки.

Ранее Кулеба рассказал о позорном случае в украинском МИД.

Видео: Youtube/Washington Post