Сенат США может рассмотреть импичмент Трампа через час после инаугурации Байдена

Инаугурация назначена на 20 января.

Сенат США может рассмотреть импичмент действующего президента Дональда Трампа через час после инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом пишет газета Politico.

Инаугурация назначена на 20 января, она состоится в полдень. Журналисты считают, что уже через час — в 13:00, - сенаторы могут собраться для рассмотрения о вопросе импичменту Трампу. При этом на том же заседании они должны будут рассмотреть вопрос о кадровых назначениях Байдена и его законотворческие инициативы. С юридической точки зрения это вызывает противоречия.

Ранее Пушков оценил планы по импичменту Байдена.

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