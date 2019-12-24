Съёмки "Миссия невыполнима 7" планируют возобновить в сентябре

Премьера седьмой части фильма должна состояться 19 ноября 2021 года.

Съемки седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" возобновят в сентябре. Об этом изданию Variety сообщил актер Саймон Пегг, исполняющий роль Бенджи Данна.

Как рассказал актер, все члены съемочной команды должны будут соблюдать необходимые меры предосторожностиво время съемок. Перед съемками массовок все артисты должны проверяться на коронавирус.

Съемочная группа посетит все ранее запланированные страны, в том числе Италию и Великобританию. Съемки завершатся не раньше мая 2021 года.

Премьера седьмой части фильма "Миссия невыполнима" должна состояться 19 ноября 2021 года.

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Видео: YouTube/ ЖИРОВАРКА