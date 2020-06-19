Съемки "Дюны" Дени Вильнёва продолжатся в августе

В Будапеште будет отснят некий дополнительный материал.

Американский актер Оскар Айзек, который сыграл в "Дюне" одну из главных ролей, рассказал о планах съемочной группы. По его словам, команда проекта воссоединится в августе в Будапеште, чтобы отснять некий дополнительный материал. Об этом пишет Deadline.

Актер признался, что уже видел несколько смонтированных фрагментов из фильма, и назвал их "просто потрясающими". "Дени [Вильнёв] — истинный художник. Будет захватывающе, наконец, увидеть цельную картину", - отметил Айзек.

Возможно, дополнительные съемки должны были пройти раньше, однако пандемия коронавируса скорректировала планы создателей фильма. В любом случае, никаких задержек с выходом кинокартины не предвидится. Премьера запланирована на 17 декабря 2020 года. Фильм будет состоять из двух частей.

Сюжет картины основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Фильм расскажет фантастическую историю из будущего, в котором человечество расселилось по далеким планетам. Идет борьба могущественных семей за власть над обитаемым пространством. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где живут гигантские песчаные черви. Главная ценность Арракиса в пряностях – самом важном веществе во всей Вселенной. Тот, кто контролирует его, контролирует Вселенную.

Ранее мы писали, что Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой "Дюне".

Видео: YouTube / Smasher