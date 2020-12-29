Шестеро зверей отдыхали на веранде дома в Южной Африке.

Семейная пара пришла проверить дом и встретилась со львами. Об этом рассказали журналисты издания Daily Mail. По данным СМИ, инцидент произошел в южноафриканском городе Худспрут с Дэвидом и Маришкой Де Бир. Они пришли в гости к родственнику. Когда пара открыла входную дверь, то заметила, что на дворовом участке расположились хищники. На веранде спокойно лежали шесть диких зверей.

На кадрах видно, что когда львы заметили людей, они резко встали и отошли от стекла. Супруги рассказали, что незваные гости еще некоторое время находились на участке, а после ушли с территории. Дэвид отметил, что дом принадлежит его отцу. Он расположен около Национального парка Крюгер, по которому свободно передвигаются дикие животные. Здание стояло пустым, так как оно было выставлено на продажу.

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Видео: DailyMail