Семак рассказал "форму" своего успеха

Зенит выиграл чемпионство России в пятый раз.

На послематчевой пресс-конференции после игры "Зенит-ЦСКА", после которой "сине-бело-голубые" официально получили кубок чемпионов, главный тренер команды Сергей Семак поделился "рецептом" успеха своей команды.

Специалист отметил, что его клуб на данный момент не располагает преимуществом над другими командами, но характер игроков во многом повлиял на успех.

Я не могу сказать, что у нас сейчас у нас какой-то потрясающий запас прочности по сравнению с другими. Но что-то касается самоотдачи, воли к победе, желания игроков жертвовать своими собственными интересами во благо команды, как на поле, так и за его пределами, то я думаю, что это сыграло свою роль,

- Сергей Семак

После 28 туров команда из Северной Столицы набрала 61 очко. Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз. Помимо этого "Зенит" является единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

В воскресенье, 12 мая, "Зенит" одолел ЦСКА уже в рамках чепиона России. О том как это было читайте в нашем метериале.

Видео: Piter.TV