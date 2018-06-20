Семья погибшей при прорыве трубы петербурженки получит 2 млн рублей

Также помощь окажут всем людям, которые получили повреждения квартир.

Семья пенсионерки, которая погибла во время прорыва трубы с кипятком, получит 2 млн рублей компенсации. Также правительство Петербурга возместит ущерб, который был нанесен всем владельцам поврежденных квартир. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, коммунальная авария произошла утром 8 апреля возле дома №49 на 2-й Комсомольской улице. Напором горячей воды выбило окно квартиры на первом этаже. В результате 63-летняя женщина скончалась из-за сильных термических ожогов тела. Также пострадал ее сын.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов прорвало трубопровод с кипятком, "Мерседес" провалился под землю.

Видео: Piter.TV