Сэм Рэйми подтвердил, что снимет "Доктора Стрэнджа 2"

Создатель трилогии о Человеке-пауке отметил, что включил бы Стрэнджа в список пяти своих любимых комиксных персонажей.

Сэм Рэйми заменит Скотта Дерриксона на режиссерском кресле второй части фильма "Доктор Стрэндж". Создатель трилогии о Человеке-пауке официально подтвердил эту информацию в интервью изданию ComingSoon.net.

Рэйми заявил, что включил бы Стрэнджа в список пяти своих любимых комиксных персонажей. По его словам, когда он снимал момент в "Человеке-пауке 2" со Стрэнджем, то он даже не думал, что будет снимать фильм с этим персонажем в главной роли. Речь идет о моменте с Тоби Магуайером, когда редактор The Daily Bugle Джeй Джеймcон пытался придумать, как в СМИ назвать нового злодея Отто Октавиуса.

Съемки второй части "Доктора Стрэнджа" должны были начаться в мае. Однако из-за пандемии коронавируса их, вероятнее всего, перенесут. Главную роль в фильме исполнит Бенедикт Камбербэтч. Также к актерскому составу присоединится Элизабет Олсен в образе Алой Ведьмы.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Однако в Marvel уже подтвердили, что прямое влияние на него окажут сериалы "Локи" и "Ванда/Вижн".

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