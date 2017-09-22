Секретный проект Билла Гейтса ведет к прорыву в чистой энергии

Компания построила солнечную электростанцию, которая генерирует тепло, превышающее 1000 градусов по Цельсию.

Финансируемая миллиардером Биллом Гейтсом стартап-компания Heliogen построила солнечную электростанцию. Большие зеркала направляют друг к другу солнечный свет и генерируют тепло, превышающее 1000 градусов по Цельсию. Об этом сообщает телеканал CNN.

Большинство солнечных электростанций используют тепло для превращения воды в пар, который вращает турбины. Зеркальные панели Heliogen действуют вместе как одна увеличительная линза в системе. Общий принцип похож на увеличительное стекло, которое может вызвать пожар. Концентрированная солнечная энергия может быть использована в производстве цемента, стали, стекла и других отраслях промышленности. Причем такое производство, по заявлению Гейтса, будет дешевле, чем традиционное.

Билл Гейтс верит, что к 2031 году мир совершит прорыв в чистой энергии. Heliogen планирует разработать способы хранения энергии для последующего использования.

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Видео: YouTube / BusinessWire