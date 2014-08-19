Москвичи первыми смогут попробовать мясо, созданное из горохового белка.

Растительное мясо Beyond Meat появится в российских магазинах после 5 ноября 2019 года. Американскую продукцию начнут реализовывать в "Азбуке Вкуса" в Москве. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на дистрибьютора торговой сети "Алианту Групп". Известно, что продукт создан из горохового белка, воды и рапсового масла. недавно производитель начал добавлять в него муку из сверчков, какао-бобы и коноплю.

За две котлеты с общей массой в 250 граммов с покупателей будут брать по 750 рублей. А вот килограмм для вегетарианцев обойдется дороже 3 тысяч рублей. По словам ритейлеров, они надеются продавать ежемесячно по тысячи таких упаковок. Найти иностранный товар можно будет в 29 точках на территории столицы.

Напомним, что на обычное мясо из США наложены санкции на ввоз. Однако закон не запрещает импортировать мясо растительного происхождения из-за границы. Среди основателей компании Beyond Meat значится Билл Гейтс, а в инвесторах - Леонардо ди Каприо и экс-гендиректор "Макдональдса" Дон Томпсон.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне тратят на мясо 30% от продуктового бюджета.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Здоровые Инсайды