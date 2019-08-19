Росстат: россияне тратят на мясо 30% от продуктового бюджета

Далее в рейтинге самых востребованных продуктов оказались молоко и молочные продукты.

По данным Росстата, в 2018 году один житель России тратил на продукты, в среднем, 6041 рублей (расходы на алкоголь не включены). При этом, из этой суммы, 29,9% уходили на мясо и мясные продукты. Об этом сообщило РИА Новости.

Далее в рейтинге самых востребованных продуктов оказались молоко и молочные продукты. На них один россиянин тратил чуть более тысячи рублей (16,6%). На третьем месте - хлеб и хлебобулочные изделия (14,6%, или 882 рубля).

На покупку овощей идет 10,5% от всех расходов на продукты (+2,1% на картофель). На ягоды и фрукты уходит 9,6% продуктового бюджета, на рыбу – 7,2%, на сахар и сладости – 6,3%, на яйца – 1,7%, на растительное масло – 1,5%.

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