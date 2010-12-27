Названы продукты для идеального перекуса в офисе

Для поддержания в организме энергии и сохранения здоровья человеку нужно делать перекус нужно делать два раза в день.

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия считает йогурт и фрукты лучшими продуктами для перекуса на работе. Об этом она рассказал "РИА Новостям".

По мнению диетолога перекусы на работе стоит делать между основными приемами примерно два раза в день. Из своего рациона необходимо исключить чипсы, крекеры и сухарики, энерготоники и сладкую воду.

Ранее мы писали о предложении Минздрава ограничить продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков на работе.

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