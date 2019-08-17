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В Минздраве предложили ограничить продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков на работе

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Вместо этого предлагается продавать овощную соломку, яблочные снеки, йогурты и зерновые батончики.

В Минздраве предложили работодателям ограничить на предприятиях продажу продуктов с повышенным содержанием соли и сахара. В их число входят чипсы, газированные напитки, энергетики, сухарики и шоколадные батончики. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова экспертов.

Вместо вредных для здоровья продуктов предлагается продавать на рабочих местах овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5 %, яблочные снеки и зерновые батончики. Также Минздрав предложил проводить акции по популяризации здорового питания.

Отмечается, что идея об ограничении продажи вредных продуктов на работе основана на уже существующих практиках и не будет обязательна для внедрения.

Ранее австралийский диетолог назвала семь продуктов для быстрого похудения.

Видео: YouTube / Quan Chung, georgef551

Теги: еда, минздрав, питание
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

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