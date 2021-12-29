Секретарь СНБО Украины Данилов: Минские соглашения приведут к разрушению страны

По его словам, эти документы были подписаны "под дулом российского пистолета".

Минские договоренности могут привести к уничтожению Украины. Такое заявление в интервью Associated Press сделал секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов.

По его мнению, такой исход был ясен уже подписании соглашений, так как это сделали "под дулом российского пистолета" в присутствии Германии и Франции.

Попытка имплементации соглашений может привести к внутреннему развалу в стране. Алексей Данилов, секретарь Совбеза Украины

Он считает, что Западу не следует давить на Киев в отношении выполнения "Минска-2", так как это может дестабилизировать Украину. По мнению Данилова, необходим новый документ, который "заставит Москву отвести войска и танки".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все на Донбассе будет в порядке, когда Киев начнет выполнять "Минск-2".

Фото: Facebook / Олексій Данілов