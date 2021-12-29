Лавров о ЛНР и ДНР: все будет в порядке, когда Киев начнет выполнять "Минск-2"

В МИД РФ ответили на вопрос о признании Москвой независимости республик Донбасса.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что все на Донбассе будет в порядке, когда Киев начнет выполнять "Минск-2". Такое заявление министр сделал во время интервью отечественным радиостанциям. Он оценил вопрос признания Донецкой и Луганской народных республик Москвой.

Вопрос должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад и Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено документом, одобренным Советом Безопасности ООН. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ напомнили журналистам о том, что в соглашении идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины.

Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы.

Фото: МИД России

