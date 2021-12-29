Лавров о ЛНР и ДНР: все будет в порядке, когда Киев начнет выполнять "Минск-2"

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что все на Донбассе будет в порядке, когда Киев начнет выполнять "Минск-2". Такое заявление министр сделал во время интервью отечественным радиостанциям. Он оценил вопрос признания Донецкой и Луганской народных республик Москвой.
Вопрос должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад и Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено документом, одобренным Советом Безопасности ООН.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В МИД РФ напомнили журналистам о том, что в соглашении идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины.
Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы.
Фото: МИД России
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