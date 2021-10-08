Россиянин сразится с японцем Мацуи.

Россиянин Эмин Сефершаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе. Завершающий этап соревнований состоится 8 октября в Осло. Спортсмен представляет свою страну в категории греко-римского стиля в весе до 55 килограмм. В полуфинальном поединке боец победил армянина Норайра Ахояна. Счет встречи - 3:2.

Следующим оппонентом российского бойца станет японец Кэн Мацуи. Он одержал победу над азербайджанцем Эльданизом Азизли с результатом 10:1.

Напомним, что Эмину Сефершаеву 23 года. Он родился в Симферополе. Спортсмен смог завоевать титул мастера спорта международного класса. В 2021 году он стал чемпионом Европы, а в 2020 году - получил Кубок мира. Сефершаев является

серебряным и бронзовым призером чемпионатов РФ

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Фото и видео: YouTube / United World Wrestling