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Сефершаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе

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Россиянин сразится с японцем Мацуи.

Россиянин Эмин Сефершаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе. Завершающий этап соревнований состоится 8 октября в Осло. Спортсмен представляет свою страну в категории греко-римского стиля в весе до 55 килограмм. В полуфинальном поединке боец победил армянина Норайра Ахояна. Счет встречи - 3:2.

Следующим оппонентом российского бойца станет японец Кэн Мацуи. Он одержал победу над азербайджанцем Эльданизом Азизли с результатом 10:1. 

Напомним, что Эмину Сефершаеву 23 года. Он родился в Симферополе. Спортсмен смог завоевать титул мастера спорта международного класса. В 2021 году он стал чемпионом Европы, а в 2020 году - получил Кубок мира. Сефершаев является 
серебряным и бронзовым призером чемпионатов РФ

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Норвегии завершится 10 октября.

Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Фото и видео: YouTube / United World Wrestling

Теги: борьба, чемпионат мира, эмин сефершаев
Категории: Спорт, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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