Сечин: ажиотаж вокруг проблемы Тайваня преувеличен и "провоцируется удаленно"

Глава "Роснефти" оценил экономическую политику, проводимую Китаем.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что ажиотаж вокруг проблемы Тайваня преувеличен и "провоцируется удаленно" со стороны Запада. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме, проводимого в Баку. Эксперт пояснил коллегам, что позиция китайского руководства вызывает в Москве уважение, так как Пекин способен реагировать и обсуждать даже самые сложные вопросы.

Все решения съезда отличаются стратегическим характером, глубокой продуманностью, интегральным подходом. Уверен, что их реализация обеспечит новый уровень развития Китая по всем направлениям. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Глава "Роснефти" напомнил участникам мероприятия о том, что в августе 2022 года американский президент Джо Байден подписал "закон о чипах", смысл которого заключается в ускоренном создании полного цикла производства сложных логистических микросхем. Эти устройства будут импортироваться из Тайваня на территорию США. Власти Вашингтона намерены выделить на реализацию данного проекта порядка 200 миллиардов долларов, включая государственные субсидии и программы поддержки.

Сечин: ЕС в 2022 году потратит €1 трлн на защиту от своих санкций против России.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022