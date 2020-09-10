Сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из третьего сезона "Харли Квинн"

В DC заявили, что будет трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус.

Студия DC потребовала вырезать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки из третьего сезона мультсериала "Харли Квинн". Об этом сообщил один из создателей проекта Джастин Халперн в интервью Variety.

В одной из сцен третьего сезона Бэтмен делал Женщине-кошке кунилингус. В DC заявили, что ни в коем случае нельзя этого делать.

Мы продаем игрушки с героями. И трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус. Отметил Халперн, цитируя представителей DC

Премьера первого сезона мультсериала "Харли Квинн" от студии DC состоялась в 2019 году. Главную антигероиню в проекте озвучила актриса Кейли Куоко, известная по роли Пенни в сериале "Теория Большого взрыва".

Ранее мы публиковали трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу".

Фото: Instagram / harleyquinn_official_