Сборная России выиграла бронзу в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Первое место заняла команда Норвегии. Серебро получила сборная Швеции.

Команда биатлонистов из России в лице Саида Каримулла Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова получила бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Соревнование проводилось в словенской Поклюке. Команда Норвегии (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен) финишировала первая с результатом один час 12 минут 27,4 секунды. Спортсмены использовали восемь дополнительных патронов. Серебро ушло команде Швеции (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон). Они оказались на финише через 33,1 секунды после норвежцев. Российская команда уступила победителям 50,9 секунды.

Бронзовые медали стали первой наградой для сборной России на чемпионате мира в Поклюке. Чемпионат мира завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.

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