Сборная России проиграла команде Чехии в матче хоккейного МЧМ

Команда Игоря Ларионова пропустила две безответные шайбы.

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на групповом этапе молодежного чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне.

Команда Игоря Ларионова уступила сборной Чехии со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). По итогам первого периода команды не смогли забить друг другу. Во втором периоде чехи открыли счет благодаря точному броску Филипа Коффера. Еще одну шайбу подопечные Карела Млейнека забросили в третьем периоде - Мартин Ланг наказал россиян после ошибки в обороне.

По итогам двух игр сборная России занимает третье место в группе B, набрав три очка. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с Австрией 30 декабря. Чехия занимает четвертое место с тремя очками, ей предстоит сыграть 20 декабря против США.

Ранее стало известно, что бывший хоккеист СКА Илья Ковальчук возвращается в Россию.

Видео: Youtube/Puck Daily