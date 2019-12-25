Сборная России побелила команду США на старте ЧМ по пляжному футболу

Сборная России начала чемпионат мира по пляжному футболы с победы над командой США. Встреча состоялась на Фестивальной площади СК "Лужники".
В этой встрече отличились Борис Никоноров (2 гола), Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров. В проигравшей команде по два гола забили Николас Переа и Алессандро Канале. Параллельно с этим состоялся другой матч группы А. Сборная Японии встретилась с командой Парагвая и одержала победу со счетом 7:4. На данный момент в таблице у Японии 3 очка. Следом идет сборная России – два очка. Остальные команды (США и Парагвай) очков не набрали.
Следующая игра сборной России запланирована на 21 августа. Команда встретится с парагвайцами.
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Фото: Twitter / @championat
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