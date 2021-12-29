Сборная России по биатлону взяла бронзу в смешанной эстафете

В копилке сборной РФ уже вторая медаль на ОИ-2022.

Сборная России по биатлону взяла бронзовую медаль в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине. Таким образом спортсмены принесли национальной команде вторую медаль в общем зачете. Представителями РФ стали спортсмены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели заданную дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Российские биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов. Им пришлось зайти на один штрафной круг.

Напомним, что в активе сборной России за сегодняшний день уже находится серебряная медаль лыжница Наталья Непряева в категории скиатлон.

Сборная России по лыжным гонкам впервые с 2006 года завоевала медаль в скиатлоне на ОИ.

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