Сбои во "Вконтакте" произошли из-за пожара в дата-центре

Технические специалисты команды социальной сети "Вконтакте" рассказали о массовых сбоях в работе, которые произошли накануне. По данным экспертов, причиной неполадок стал пожар в дата-центре. Это сказалось на деятельности многих серверов, которые лишились доступа к электроэнергии. На данный момент подача электроэнергии в офисе восстановлена и соцсеть продолжает работу в привычном для пользователей режиме. Пострадавшее оборудование заменено.
Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия
прокомментировал в компании
Напомним, что накануне появились сообщения о проблемах с лентой новостей и других сервисов и продуктов "Вконтакте".
Ранее Piter.tv писал о том, что "ВКонтакте" тестирует редизайн мобильного приложения.
Фото: Pixabay.com
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