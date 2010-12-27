Сбои во "Вконтакте" произошли из-за пожара в дата-центре

Сейчас социальная сеть функционирует в прежнем режиме.

Технические специалисты команды социальной сети "Вконтакте" рассказали о массовых сбоях в работе, которые произошли накануне. По данным экспертов, причиной неполадок стал пожар в дата-центре. Это сказалось на деятельности многих серверов, которые лишились доступа к электроэнергии. На данный момент подача электроэнергии в офисе восстановлена и соцсеть продолжает работу в привычном для пользователей режиме. Пострадавшее оборудование заменено.

Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия прокомментировал в компании

Напомним, что накануне появились сообщения о проблемах с лентой новостей и других сервисов и продуктов "Вконтакте".

Ранее Piter.tv писал о том, что "ВКонтакте" тестирует редизайн мобильного приложения.

Фото: Pixabay.com

