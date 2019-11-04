Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Больше всего юзеры отмечают плохую работу сайта.

Днем в понедельник, 4 ноября, у социально сети "ВКонтакте" наблюдаются сбои в работе. Об этом наглядно говорит статистика сайта downdetector.ru, на котором происходит круглосуточный мониторинг работы всех популярных сайтов и приложений.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте", сейчас наблюдается проблема на стороне партнерского дата-центра. Они уже работают над устранением неполадок.

Больше всего проблемы затронули пользователей из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.

52 % юзеров жалуются на общую работу социальной сети, 43 % на отправку сообщений и всего 3% на трудности при входе в аккаунт.

Напомним, что именно сегодня в "ВКонтакте" проводит эксперимент с модерацией оскорбительных комментариев.

Фото: downdetector.ru

Видео: YouTube/Dic Dolovo