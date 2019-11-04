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arteliseev
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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

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Больше всего юзеры отмечают плохую работу сайта.

Днем в понедельник, 4 ноября, у социально сети "ВКонтакте" наблюдаются сбои в работе. Об этом наглядно говорит статистика сайта downdetector.ru, на котором происходит круглосуточный мониторинг работы всех популярных сайтов и приложений. 

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте", сейчас наблюдается проблема на стороне партнерского дата-центра. Они уже работают над устранением неполадок.

Больше всего проблемы затронули пользователей из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара. 

52 % юзеров жалуются на общую работу социальной сети, 43 % на отправку сообщений и всего 3% на трудности при входе в аккаунт. 

Напомним, что именно сегодня в "ВКонтакте" проводит эксперимент с модерацией оскорбительных комментариев.

Фото: downdetector.ru 

Видео: YouTube/Dic Dolovo

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 18:18

Я из ,Калининграда и у меня в 16.00 сбой начался....

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