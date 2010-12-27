ВКонтакте запустили экспериментальный алгоритм, позволяющий модерировать оскорбительные комментарии

В первую очередь он нацелен на предотвращение травли подростков.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что в социальной сети "ВКонтакте" появится новая функция, которая позволит модерировать оскорбления в комментариях. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе. Также они рассказали, что экспериментальный запуск пройдет уже сегодня, в День народного единства.

Основной целью подобных мер станет защита подростков, которые чаще других сталкиваются с так называемым "кибербуллингом" - травлей в интернете по самым разнообразным причинам.

Специальные алгоритмы будут определять, есть ли в тексте сообщения признаки оскорбления. В случае их обнаружения, гневный комментатор получит совет отказаться от дальнейшего буллинга.

Эксперимент будет проходить всего день, по итогам которого команда разработчиков оценит его эффективность.

Напомним, сегодня в России празднуется день народного единства. Беглов уже поздравил петербуржцев с праздником на своей странице в "ВКонтакте".

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