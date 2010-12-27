Беглов поздравил горожан с Днем народного единства

Сегодня страна празднует День народного единства.

Сегодня, 4 ноября, в стране уже в 14-й раз праздную официальный праздник День народного единства. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с этим событием на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте":

"Жители Петербурга всегда отличались особой сплоченностью, силой духа и любовью к своему городу. Эти качества ярко проявились в тяжелые годы войны. Сегодня память о подвигах отцов и дедов, чувство единения помогают нам воспитывать детей достойными гражданами страны и воплощать в жизнь самые смелые планы", - написал градоначальник.

Беглов также пожелал всем петербуржцам мира, добра, благополучия и оптимизма.

Сам праздник начали отмечать с 2005 года. Он олицетворяет собою сплоченность народа и свершение подвигов ради общего дела. Дата празднования приурочена ко дню освобождения Москвы от интервентов народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге прошел фестиваль "Чудо Света".

Фото: vk.com/a_beglov Александр Беглов