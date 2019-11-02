В Петербурге проходит Фестиваль "Чудо Света"

В Петербурге на Дворцовой площади проходит один из главных городских событий - Фестиваль "Чудо Света". В этом году зрители смогут увидеть виртуальный игровой мир и сюрреалистический квест "Magic Garden". Для того, что бы лучше увидеть и прочувствовать виртуальный мир, организаторы представили специальное приложение на мобильный телефон, использующее технологию дополненной реальности.
Мультимедийное шоу проходи 2 и 3 ноября с 19:00 до 22:00. Представление стартует каждые пол часа.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
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