В Петербурге проходит Фестиваль "Чудо Света"

Петербуржцы и гости города смогут увидеть мультимедийное шоу на Дворцовой площади.

В Петербурге на Дворцовой площади проходит один из главных городских событий - Фестиваль "Чудо Света". В этом году зрители смогут увидеть виртуальный игровой мир и сюрреалистический квест "Magic Garden". Для того, что бы лучше увидеть и прочувствовать виртуальный мир, организаторы представили специальное приложение на мобильный телефон, использующее технологию дополненной реальности.

Мультимедийное шоу проходи 2 и 3 ноября с 19:00 до 22:00. Представление стартует каждые пол часа.

Видео: Piter.TV