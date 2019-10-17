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"ВКонтакте" тестирует редизайн мобильного приложения

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Соцсеть изменила облик приложения впервые за два года.

В Петербурге и Москве с недавнего времени можно увидеть новые баннеры от "ВКонтакте". В торговых и бизнес-центрах, на остановках и в кинотеатрах показывается QR-код, который представит для пользователей новую версию мобильного приложения соцсети.

При установке новой версии "ВКонтакте" пользователей у появится новая нижняя панель , где можно узнать последние новости или перейти на личный профиль. Музыка, видео и прямые эфиры теперь находятся во вкладке "Обзор". Раздел с уведомлениями сменил "локацию" и располагается на месте бывшей вкладки с друзьями.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские зоозащитники обратились к Медведеву с просьбой о кошках и подвалах.

Видео: TheVovkaCom / YouTube

Теги: вконтакте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня, Новости России, Общество,

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