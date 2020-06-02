В Кузбассе сбежавший из зала суда рецидивист осужден на 17 лет

Два года мужчине добавили за совершенный побег из здания суда.

В Кузбассе состоялось слушанье дела преступника, который сбежал из зала суда после оглашения приговора.

Региональные следственные органы по Кемеровской области сообщают, что 33-летнему жителю города Междуреченска вынесен приговор за совершенный побег и предыдущие преступления. 29 января из Новокузнецкого здания суда после оглашения приговора в виде 15 лет лишения свободы за многочисленные грабежи сбежал рецидивист.

Во время нахождения в здании суда мужчина попросился в туалет, где напал на конвоира и сбежал. Задержать его удалось только спустя несколько дней в подъезде многоквартирного жилого дома. Мужчина был возвращен под стражу.

Сегодня стало известно, что мужчине были добавлены к делу 2 статьи "применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" и "побег из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". Суд признал достаточными доказательства в виновности обвиняемого и вынес свой вердикт. Суд назначил беглецу и грабителю в совокупности 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Уточняется, что мужчина сбежал из сада суда, так как не хотел отбывать длительный срок.

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Видео: HUE