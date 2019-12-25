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Первое видео с места трагедии: В Кузбассе из-за обрушения зернохранилища во время урагана погибли 2 человека

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СК по факту гибели людей возбудил уголовное дело.

В Кемеровской области из-за обрушения стен зернохранилища погибли 2 человека и один получил травмы.

Ранее Piter.TV рассказывал об урагане, который накануне вечером прокатился по Кузбассу и принесенных им разрушениям. Эпицентр урагана пришелся на Мариинский район области. В одной из деревень разрушено около половины домов. Местные СМИ сообщают, что это деревня Константиновка.

К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. В деревне Константиновка Мариинского района ураган обрушил стены зернохранилища, в котором находились люди. Двое из них погибли на месте, один человек получил травмы. Следственные органы СКР по Кемеровской области - Кузбассу по факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье " причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Пострадавший мужчина находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое. 

Видео:  ВК, Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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