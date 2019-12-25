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В Кузбассе утонул на озере подросток
Сегодня, 11:32
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MShaffter

В Кузбассе утонул на озере подросток

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Пятнадцатилетний подросток вместе с одиннадцатилетним другом хотели переплыть озеро.

В Кемеровской области на озере утонул 15-летний мальчик.

Региональные следственные органы СКР по Кемеровской области сообщают о проводимой проверке по факту гибели на воде 15-летнего подростка. Сообщается, что 26 мая около 16 часов два мальчика 15 и 11 лет решили переплыть озеро. Отплыв от берега на достаточное расстояние старший мальчик начал тонуть, младший попытался его спасти, но не смог. Ребенок выбрался на берег и сообщил о случившемся.

Тело подростка было найдено около половины 11го вечера в 15 километрах от берега.

Сегодня ранее:В Иркутской области на рыбалке погибла семья с 7-летней дочерью

Фото:pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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