В Новокузнецке осуждённый на 15 лет сбежал из суда после оглашения приговора

Осужденный напал на конвоира и совершил побег.

Из зала суда в Новокузнецке сбежал грабитель-рецидивист.

ЧП произошла накануне, 29 января, в зале Новокузнецкого суда. Осужденному за множественные ограбления огласили приговор 15 лет лишения свободы. После оглашения осужденный напал на конвоира и сбежал. Преступника разыскивают.

Телеграм-канал HUE сообщает, что 33-летний осужденный, вероятно, планировал побег заранее. Он, находясь в местах лишения свободы, написал явку с повинной по еще одному эпизоду, слушание дела которого как раз и проходило вчера. После оглашения приговора осужденный попросился в туалет, куда он отправился в сопровождении одного конвоира.

Видео: HUE