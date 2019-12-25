Экс-политик назвала причину того, что международное сообщество не ценит работу украинцев.

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе. Такое заявление гость программы сделала в эфире телеканала "Первый независимый". Политик уточнила, что говорит о согражданах, которые выезжают на заработки. Однако, по словам спикера, такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции.

Ситуация катастрофическая…Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех. Надежда Савченко, экс-депутат Украины

По мнению Савченко, если в своем государстве военнослужащего считают "нулем", то также его будут оценивать и во всем мире. Эксперт уточнила, что в Ираке солдаты США зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.

Напомним, что из Украины сезонно на работы за границу отправляются около девяти миллионов граждан страны. Этот показатель растет с каждым годом.

Надежда Савченко рассказала об обмане участников конфликта на Донбассе.

Фото: YouTube/НАШ