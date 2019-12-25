Экс-депутат Верховной Рады недовольна продажей украинской земли иностранцам.

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала об обмане участников конфликта на Донбассе. Такое заявление политик сделала в эфире местного телеканала "НАШ". Гостья программы полагает, что последние несколько лет Киев "плевал" на участников боевых действий в регионе конфликта. По словам эксперта, власти обманывали их обещанной землей.

Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила. Надежда Савченко, украинский политик

Савченко заметила, что киевская власть повсеместно крадет у военнослужащих землю. Она задала риторический вопрос о подрыве боевого духа солдат из-за рассмотрения и лоббирования закона о том, чтобы украинскую землю можно было продавать иностранцам, открыв для них этот рынок. Эксперт заметила, что сейчас многие украинцы не могут испытывать оптимизм по поводу ситуации на Донбассе.

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов.

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