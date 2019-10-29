Савченко описала сценарии распада Украины

Экс-депутат рассказала о возможной потере большой части украинской земли.

Бывший украинский депутат Надежда Савченко описала сценарии распада государства. Об этом политик порассуждала в эфире местного телеканала "Наш". Гостья программы уверена, что в скором будущем от Украины останется только небольшой осколок или вообще ничего. Специалист напомнила, что сейчас население активно покидает Родину. Граждане эмигрируют в США, Европу или Канаду.

Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом. Надежда Савченко, экс-депутат

По мнению политика, Киев лишится половины своих территорий, а после станет существовать, обслуживая национальные интересы "господ-колонизаторов". Савченко заметила, что при худшем развитии событий, земли у Украины просто отберут силовыми методами.

Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали, как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым, при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом. Надежда Савченко, экс-депутат

Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе.

Видео: YouTube / НАШ