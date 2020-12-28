Жители России положительно отреагировали на решение американки приготовить традиционное блюдо.

Стримерша и бывшая порнозвезда Саша Грей приготовила русский борщ и восхитила поклонников. Видеоролик появился на YouTube-канале.

Бывшая порнозвезда записала ролик дома на кухне. Она взяла стандартные ингредиенты для приготовления супа. Однако, совершила несколько изменений, добавив в рецепт свои нюансы. Девушка более мелко нарезала мясо и добавила томатную пасту. В тарелку с готовым борщом она добавила сметану и кориандр. Стримерша осталась довольна получившимся супом. По вкусу суп получился немного другим. По словам Грей, это связано с внесенными в рецепт изменениями.

Пользователи YouTube положительно оценили кулинарные способности бывшей порнозвезды. Один из зрителей посчитал, что это "контент, который мы заслуживаем".

Ранее мы сообщили, что в США назвали средство, снижающее смертность от коронавируса.

Видео: YouTube / Sasha Grey