В США назвали средство, снижающее смертность от коронавируса

Ученые Университета Джорджа Вашингтона озвучили препарат, снижающий смертность от коронавирусной инфекции. Об этом заявил ученый Джонатан Чоу.
По мнению специалистов, после принятия препарата необходимость в госпитализации и использовании аппаратов ИВЛ для помощи заболевшим коронавирусом, отпадает. Ученые были удивлены, что препарат, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может временно нейтрализовать вирус.
Исследование проводили с марта по июль 2020 года. В клинических испытаниях приняли участие 400 пациентов в больницах по всем штатам. Чоу надеется, что открытие ученых побудит и других изучать влияние аспирина на снижение повреждения легких у пациентов с коронавирусом.
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Фото: pexels
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