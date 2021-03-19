Байден оценил возможность проведения переговоров с Путиным

Он уточнил, что диалог может произойти "в какой-то момент".

Американский лидер Джо Байден допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме.

Президент России уже предложил своему американскому коллеге провести открытый диалог в прямом эфире в пятницу или в понедельник. Российский лидер решил "не откладывать это в долгий ящик". Он сказал, что сначала отправиться в тайгу, чтобы отдохнуть, а после вернется и подумает о переговорах с американской стороной.

Уверен, что мы поговорим в какой-то момент. Джо Байден, президент США

В среду, 17 марта, американский лидер в интервью АВС News утвердительно ответил на вопрос, убийца ли Путин. Затем, уже в Белом доме, он начал сожалеть о своих словах и выразил надежду на продолжительный продуктивный диалог с Москвой.

Ранее мы сообщили, что Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

Видео: Washington Post