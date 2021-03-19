Байден оценил возможность проведения переговоров с Путиным

Американский лидер Джо Байден допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме.
Президент России уже предложил своему американскому коллеге провести открытый диалог в прямом эфире в пятницу или в понедельник. Российский лидер решил "не откладывать это в долгий ящик". Он сказал, что сначала отправиться в тайгу, чтобы отдохнуть, а после вернется и подумает о переговорах с американской стороной.
Уверен, что мы поговорим в какой-то момент.
Джо Байден, президент США
В среду, 17 марта, американский лидер в интервью АВС News утвердительно ответил на вопрос, убийца ли Путин. Затем, уже в Белом доме, он начал сожалеть о своих словах и выразил надежду на продолжительный продуктивный диалог с Москвой.
Ранее мы сообщили, что Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.
Видео: Washington Post
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