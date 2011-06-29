Санитарный рейс МЧС из Сухума в Москву доставил шесть тяжелобольных жителей

Их сопровождали четыре реанимационные бригады МЧС и Минздрава РФ.

Санитарный рейс МЧС России из Сухума в Москву доставил шесть тяжелобольных жителей Абзахии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет приземлился в аэропорту "Жуковский". Среди пациентов, которые нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи, есть двое детей. Их сопровождали четыре реанимационные бригады МЧС и Минздрава РФ. В Москве тяжелобольные направлены в лечебные учреждения.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали почти 149 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Видео: МЧС России