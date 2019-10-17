Она занимает свой пост с 2020 года.

Майя Санду вступила в должность президента Молдавии после переизбрания. Трансляция церемонии инаугурации вел телеканал "Молдова-1".

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Молдавии. Первым выступил председатель Конституционного суда Домника Маноле, который зачитал решение об утверждении результатов выборов президента. Затем Санду приняла присягу и официально вступила в должность.

Напомним, 3 ноября прошел второй тур президентских выборов в Молдавии. Майя Санду, занимающая пост главы государства с 2020 года, обошла по голосам кандидата от оппозиции Александра Стояногло.

Ранее Санду заявила, что власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам.

Видео: YouTube / NewsMaker Știri Moldova