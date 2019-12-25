Новый президент Молдавии переговорила по телефону с премьер-министром.

Майя Санду предложила премьеру Молдавии уйти в отставку вместе с правительством. Об этом новый президент республики написала в собственном аккаунте на Facebook. Политик заявила, что переговорила по телефону с главой кабинета министров Ионом Кику.

Я сказала ему, что представленный правительством бюджет не в состоянии помочь гражданам, напротив, содержит схемы, из которых коррумпированные депутаты и дальше будут выводить деньги. Отставка правительства - это самый короткий путь к этой цели Майя Санду, новый избранный президент Молдавии

Напомним, что Санду анонсировала акцию протеста, которая пройдет 6 декабря на главной площади Кишенева. Она требует распустить парламент. Игорь Додон заметил, что правительство во главе с Ионом Кику не собирается самостоятельно подавать в отставку по требованию Санду.

Додон заявил, что новый президент Молдавии "сеет хаос" в стране.

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