Samsung вернет в бюджетные смартфоны съемные аккумуляторы

Съемные аккумуляторы вернутся в бюджетные смартфоны Samsung. Об этом сообщило издание SamMobile со ссылкой на информированный источник.
Съемные батареи будут устанавливать в недорогие смартфоны. Например, аккумулятор серии EB-BA013ABY емкостью 3000 миллиампер-часов будут использовать для моделей с обозначением SM-A013F. Точное название девайса на данный момент неизвестно.
В разработке Samsung действительно фигурирует аппарат под указанным кодовым наименованием. Есть только информация о том, что будущий гаджет будет выпущен в красном, синем и черном цветах. Смартфон будет относиться к бюджетному сегменту.
На данный момент все выпускаемые корейским брендом смартфоны имеют несъемный аккумулятор. Исключение – Galaxy Xcover, который вышел летом прошлого года.
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале.
Фото: pixabay
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